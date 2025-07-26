Федотов прокомментировал отмененный гол «Балтики» в матче со «Спартаком»

В эти минуты проходит матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой».

В первом тайме у гостей отменили гол, забитый Брайаном Хилем.

«Карасeв должен был свистеть ещe до гола, так как игроки «Спартака» зажимали мяч. Мартинс вообще на него сел. Надо было остановить игру и назначить свободный удар в пользу «Балтики».

Что касается гола, Карасeв должен был видеть, что Максименко положил руку на мяч. Это считается контролем мяча. То есть нельзя выбивать и вообще что-либо с ним делать. ВАР в лице Мешкова верно вмешался, и после просмотра Карасeв отменил гол», – сказал бывший судья РПЛ Федотов.