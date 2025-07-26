Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Ростов». Игра состоится 26 июля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Осипенко, Кутицкий, Фомин, Глебов, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Прохин, Вахания, Чистяков, Лангович, Щетинин, Кучаев, Комаров, Голенков, Сулейманов.

Главный тренер: Хонатан Альба

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!