Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Балтика». Игра состоится 26 июля, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И; Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М; Хиль.

Главный тренер: Андрей Талалаев

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