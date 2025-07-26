Бевеев – перед матчем со «Спартаком»: «У них есть слабые стороны»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о «Спартаке» перед матчем 2-го тура РПЛ.

– «Балтика» нейтрализовала сильные стороны «Динамо». В чeм или ком опасность «Спартака»?

– Хорошая команда с качественными легионерами. Мы их разбираем, но это уже останется внутри. Говорить об этом в СМИ, наверное, будет некорректно. У них есть и сильные стороны, и слабые стороны. Будем на чeм-то делать акцент.