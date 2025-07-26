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  • Бевеев – перед матчем со «Спартаком»: «У них есть слабые стороны»

Бевеев – перед матчем со «Спартаком»: «У них есть слабые стороны»

Сегодня, 09:55
1

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о «Спартаке» перед матчем 2-го тура РПЛ.

– «Балтика» нейтрализовала сильные стороны «Динамо». В чeм или ком опасность «Спартака»?

– Хорошая команда с качественными легионерами. Мы их разбираем, но это уже останется внутри. Говорить об этом в СМИ, наверное, будет некорректно. У них есть и сильные стороны, и слабые стороны. Будем на чeм-то делать акцент.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Бевеев Мингиян
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Комментарии (1)
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Литейный 4 (returned)
1753519143
Слабые стороны спартака судьи подлатают. Гыгыгы
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