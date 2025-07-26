26 июля на «Ozon Арене» в Краснодаре состоится центральный матч 2-го тура РПЛ, в котором сойдутся два набравших отличный ход клуба – «Краснодар» и «Локомотив». Обе команды уверенно начали новый сезон, ярко сыграли в первом туре и демонстрируют качественный атакующий футбол. Встреча обещает быть результативной и может серьeзно повлиять на расстановку сил в верхней части таблицы.

«Краснодар»

Команда уверенно вошла в сезон, разгромив «Пари НН» на выезде со счeтом 3:0. Это уже третья подряд победа в РПЛ, с учeтом концовки прошлого сезона. За 5 последних матчей «Краснодар» забил 12 голов – в среднем 2.40 за игру. Команда отлично использует ширину поля, действует быстро, с акцентом на взаимодействие тройки атаки.

При этом оборона также остаeтся на уровне: 4 пропущенных гола за 5 игр и всего 0.80 в среднем. Особенно стабильно действует центральная линия, что позволяет регулярно выигрывать борьбу в середине поля. Дома «Краснодар» традиционно силeн: не проигрывает в 7 из 9 последних встреч на своeм стадионе.

«Локомотив»

Московский клуб также мощно стартовал – уверенная победа над «Сочи» со счeтом 3:0 лишь подтвердила отличную форму команды. «Локо» не проигрывает в РПЛ на протяжении 7 матчей, при этом забивает в каждом из них. За 5 последних матчей – 12 голов, что полностью повторяет результативность соперника.

Слабым местом остаeтся защита – 5 пропущенных мячей за 5 игр и серия из 7 матчей с хотя бы одним пропущенным до игры с «Сочи». Однако атакующая линия в порядке, особенно связка в центре и на фланге – команда активно использует высокий прессинг и не боится открытого футбола, даже на выезде.

Факты о командах

«Краснодар»

Победы в 3 последних матчах Премьер-лиги

В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено за 5 матчей

Не проигрывает в 7 из 9 домашних игр

Забивает минимум один гол в каждом из 3 последних матчей

«Локомотив»

Не проигрывает в 7 матчах Премьер-лиги подряд

В среднем: 2.40 гола забито, 1.00 пропущено за 5 игр

Забивает в 7 матчах подряд

Победа 3:0 над «Сочи» в первом туре

Прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив»

Обе команды уверенно начали сезон и находятся в отличной форме. «Краснодар» на своeм поле действует агрессивно и стабильно набирает очки, в то время как «Локомотив» предпочитает использовать скорость и прессинг, что также приносит плоды. Обе команды обладают высокой результативностью, но защита «Локо» выглядит менее надeжной. В такой ситуации, при равной атакующей мощи, более организованная оборона хозяев и фактор домашнего поля делают ставку на «Краснодар» логичным выбором.

Рекомендованные ставки