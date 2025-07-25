Талалаев – о Станковиче перед матчем со «Спартаком»: «Не был поклонником Деяна»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о Деяне Станковиче перед матчем 2-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Абсолютно честно хочу сказать, что для меня единственным клубом, вызывающим дополнительный интерес, является московское «Торпедо». Потому что с этим клубом связано очень многое. Они меня воспитали, вырастили, привили определeнные принципы. Жизненные и спортивные. Так же, как и мои родители.

Что касается всего остального – за любую победу дают всего три очка. Почему это должно вызывать у меня интерес? Чем меня должен волновать Станкович? Я не был поклонником его футбола. Мне нравятся умные футболисты, но мне также нравятся футболисты, которые делают большие объeмы и самоотверженны на поле», – сказал Талалаев.