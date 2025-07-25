В субботу, 26 июля, во 2-м туре российской Первой лиги сыграют «Волга» и КАМАЗ. Матч пройдет в Ульяновске, начало – в 17:00 (мск).

«Волга»

Команда Михаила Белова в группе «Золото» Второй лиги сезона-2024/25 заняла 2-е место, набрав 34 очка. «Волга» добыла 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения при разнице мячей 32:15 и вышла в Первую лигу.

Первую встречу нового сезона команда проиграла на своем поле 1:2 и расположилась на 15-й позиции.

Последние результаты «Волги»:

КАМАЗ

КАМАЗ набрал 38 очков сезоне-2024/25 в Первой лиге и занял 11-е место. Подопечные Ильдара Ахметзянова добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 31:35.

Новый сезон КАМАЗ начал с выездной ничьей 1:1 и находится на 8-й позиции в таблице.

Предыдущие результаты КАМАЗа:

Очные встречи

06.03.23 КАМАЗ – «Волга» – 0:0 Первая лига

13.08.22 «Волга» – КАМАЗ – 0:2 Первая лига;

04.06.21 «Волга» – КАМАЗ – 4:0 Вторая лига;

25.10.20 КАМАЗ – «Волга» – 1:3 Вторая лига;

02.09.20 «Волга» – КАМАЗ – 2:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Волга» – КАМАЗ

Обе команды стартовали без побед в сезоне-2025/26. Новичок Первой лиги вполне способен дать бой КАМАЗу. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.