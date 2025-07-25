В субботу, 26 июля, во 2-м туре российской Первой лиги сыграют «Волга» и КАМАЗ. Матч пройдет в Ульяновске, начало – в 17:00 (мск).
«Волга»
Команда Михаила Белова в группе «Золото» Второй лиги сезона-2024/25 заняла 2-е место, набрав 34 очка. «Волга» добыла 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения при разнице мячей 32:15 и вышла в Первую лигу.
Первую встречу нового сезона команда проиграла на своем поле 1:2 и расположилась на 15-й позиции.
Последние результаты «Волги»:
- 19.07.25 «Волга» – «Ротор» – 1:2 Первая лига;
- 12.07.25 «Орша» Беларусь – «Волга» – 0:7 Товарищеская игра;
- 07.07.25 «Волга» – «Нефтехимик» – 0:2 Товарищеская игра.
КАМАЗ
КАМАЗ набрал 38 очков сезоне-2024/25 в Первой лиге и занял 11-е место. Подопечные Ильдара Ахметзянова добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 31:35.
Новый сезон КАМАЗ начал с выездной ничьей 1:1 и находится на 8-й позиции в таблице.
Предыдущие результаты КАМАЗа:
- 19.07.25 «Арсенал» – КАМАЗ – 1:1 Первая лига;
- 12.07.25 «Пари НН» – КАМАЗ – 1:3 Товарищеская игра;
- 01.07.25 «Крылья Советов» – КАМАЗ – 1:1 Товарищеские игры.
Очные встречи
- 06.03.23 КАМАЗ – «Волга» – 0:0 Первая лига
- 13.08.22 «Волга» – КАМАЗ – 0:2 Первая лига;
- 04.06.21 «Волга» – КАМАЗ – 4:0 Вторая лига;
- 25.10.20 КАМАЗ – «Волга» – 1:3 Вторая лига;
- 02.09.20 «Волга» – КАМАЗ – 2:0 Кубок России.
Прогноз на матч «Волга» – КАМАЗ
Обе команды стартовали без побед в сезоне-2025/26. Новичок Первой лиги вполне способен дать бой КАМАЗу. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.