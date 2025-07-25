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  • «Челябинск» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.80

«Челябинск» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.80

Сегодня, 13:08

26 июля на стадионе «Центральный» состоится матч 2-го тура Первой лиги России, в котором «Челябинск» примет «Ротор». Обе команды стартовали с побед, и это противостояние обещает стать одним из центральных матчей тура. Коллектив из Челябинска в отличной форме и демонстрирует яркую атакующую игру. Волгоградцы также добыли важные очки в первом туре, но их оборона вызывает вопросы.

«Челябинск»

После выхода в Первую лигу команда уверенно дебютировала, обыграв «Торпедо» со счeтом 3:2 на выезде. Это была четвeртая победа подряд во всех турнирах. «Челябинск» показывает яркий, вертикальный футбол с упором на скорость и активную фланговую игру. Команда забила 10 голов за последние 5 матчей (в среднем – 2.00 за игру), что делает еe одной из самых результативных на старте сезона.

Оборона также действует неплохо, хотя в трeх последних матчах команда всe же пропускала. В среднем за 5 последних игр «Челябинск» пропускает 1.00 мяч за встречу – не критично, но есть определeнная уязвимость при стандартах и под давлением. Домашний фактор также может сыграть свою роль: на своeм поле команда редко отдает инициативу и почти всегда доминирует в начале матча.

«Ротор»

Клуб из Волгограда также стартовал с победы – 2:1 над «Волгой» в Ульяновске. Команда продемонстрировала характер, забив дважды и удержав преимущество, но проблемы в обороне остались. «Ротор» пропускает в 7 матчах подряд, а в последних 5 встречах допустил 5 пропущенных голов – по 1 в среднем.

При этом нападение действует достаточно эффективно: 6 забитых мячей за тот же период и 4 игры с голами подряд. Команда может быть опасной на контратаках, особенно через правый фланг, но страдает от нехватки глубины в составе. На выезде «Ротор» нередко играет надeжно: не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в Первой лиге, однако против атакующей мощи «Челябинска» этой стабильности может не хватить.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Победы в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито и 1.00 пропущено за игру
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Уверенная игра в атаке даже против сильных соперников

«Ротор»

  • Победа в первом туре над «Волгой» – 2:1
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.00 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «Челябинск» – «Ротор»

Обе команды находятся в неплохой форме и набрали очки на старте чемпионата. Однако «Челябинск» впечатляет своей агрессивной атакой и уверенностью в завершающей стадии, тогда как у «Ротора» пока сохраняется нестабильность в обороне. При прочих равных, хозяева выглядят убедительнее и способны навязать своe доминирование с первых минут. Основным сценарием выглядит победа «Челябинска» в результативной игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челябинска» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Челябинск
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