Комик Шастун рассказал о предложениях от «Амкала» и «Аль-Хиляля»

Известный телеведущий и комик Антон Шастун может принять участие в FONBET Кубке России. У него есть предложение от медийного клуба «Амкал».

– Герман El Classico позвал вас играть за «Амкал» в Кубке России?

– Да, это правда. Я пока рассматриваю предложения. У меня есть два предложения из Саудовской Аравии. Я думаю, с Германом поработать, или там ответить. Клуб Криштиану Роналду? Нет-нет. Кстати, «Аль-Хиляль» предлагает. В «Аль-Наср» я бы не перешел, я бы у Криштиану не выиграл конкуренцию.