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  • Комик Шастун рассказал о предложениях от «Амкала» и «Аль-Хиляля»

Комик Шастун рассказал о предложениях от «Амкала» и «Аль-Хиляля»

Сегодня, 12:36
2

Известный телеведущий и комик Антон Шастун может принять участие в FONBET Кубке России. У него есть предложение от медийного клуба «Амкал».

– Герман El Classico позвал вас играть за «Амкал» в Кубке России?

– Да, это правда. Я пока рассматриваю предложения. У меня есть два предложения из Саудовской Аравии. Я думаю, с Германом поработать, или там ответить. Клуб Криштиану Роналду? Нет-нет. Кстати, «Аль-Хиляль» предлагает. В «Аль-Наср» я бы не перешел, я бы у Криштиану не выиграл конкуренцию.

  • «Амкал» сыграет в Кубке России-2025/26.
  • Клуб сообщил, что планирует заявить на турнир медийных людей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Амкал Аль-Хиляль
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Комментарии (2)
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fakeid
1753437048
чё за гомик шастун? и почему он ещё не в спартаге?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753438534
А это кто такой,что его зовут в футбольный клуб?)))
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