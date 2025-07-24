За Олусегуна опасаются, что ему придется извиняться перед «Ахматом»

Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко прокомментировал отказ Олакунле Олусегуна «Ахмату».

«Пишут, что Олусегун отказался ехать в Грозный, даже несмотря на то, что его ждала специальная машина.

Как бы теперь не пришлось на камеру извиняться, сеньор Олакунле!

Но предполагаю, вероятно, возможно, скорее всего, по моим ощущениям, Олусегун получит мышечное повреждение прямо перед самым выездом «Пари НН» в Грозный.

Так говорят расклады Таро», – написал Ладненко.