За Олусегуна опасаются, что ему придется извиняться перед «Ахматом»

Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко прокомментировал отказ Олакунле Олусегуна «Ахмату».
«Пишут, что Олусегун отказался ехать в Грозный, даже несмотря на то, что его ждала специальная машина.
Как бы теперь не пришлось на камеру извиняться, сеньор Олакунле!
Но предполагаю, вероятно, возможно, скорее всего, по моим ощущениям, Олусегун получит мышечное повреждение прямо перед самым выездом «Пари НН» в Грозный.
Так говорят расклады Таро», – написал Ладненко.
- У 23-летнего нигерийца за «Краснодар» в общей сложности 79 матчей, 10 голов и 7 ассистов.
- Олусегун стоит 2,5 миллиона евро.
- Олакунле в июне в Москве дебютировал в сборной Нигерии.
Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко