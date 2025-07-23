«Ахмат» прислал в Краснодар машину за Олусегуном, но игрок предпочел «Пари НН»

Раскрыты подробности аренды форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна в «Пари НН».

«Сегодня утром из Грозного в Краснодар за Олу приехала машина «Ахмата», чтобы благополучно доставить игрока в Грозный. Но в неe он не сел. Возможно, стал интересоваться, как там вообще. Сделка действительно было максимально близка. Однако по итогу где-то в обед Олусегун заявил, что передумал и ехать он никуда не собирается. А ведь чемоданы уже были собраны.

И это при том, что пару дней назад Александр Сторожук лично звонил Кунле, уговорив того перейти в «Ахмат». Но по итогу нигериец просто передумал ехать в Грозный.

Вариант с «Пари НН » родился буквально за считанные часы, тут нужно отдать должное руководству – оперативно нашли клуб, который в целом был и не против аренды Олусегуна. И самого футболиста устроил этот вариант. Все сработали на ура.

Слышал, что еще были варианты на Ближнем Востоке, но эта история будет актуальна следующим летом», – написал источник.