«Ахмат» прислал в Краснодар машину за Олусегуном, но игрок предпочел «Пари НН»

Раскрыты подробности аренды форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна в «Пари НН».
«Сегодня утром из Грозного в Краснодар за Олу приехала машина «Ахмата», чтобы благополучно доставить игрока в Грозный. Но в неe он не сел. Возможно, стал интересоваться, как там вообще. Сделка действительно было максимально близка. Однако по итогу где-то в обед Олусегун заявил, что передумал и ехать он никуда не собирается. А ведь чемоданы уже были собраны.
И это при том, что пару дней назад Александр Сторожук лично звонил Кунле, уговорив того перейти в «Ахмат». Но по итогу нигериец просто передумал ехать в Грозный.
Вариант с «Пари НН » родился буквально за считанные часы, тут нужно отдать должное руководству – оперативно нашли клуб, который в целом был и не против аренды Олусегуна. И самого футболиста устроил этот вариант. Все сработали на ура.
Слышал, что еще были варианты на Ближнем Востоке, но эта история будет актуальна следующим летом», – написал источник.
- У 23-летнего нигерийца за «Краснодар» в общей сложности 79 матчей, 10 голов и 7 ассистов.
- Олусегун стоит 2,5 миллиона евро.
- Олакунле в июне в Москве дебютировал в сборной Нигерии.