Игрок «Ростова»: «Не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня»

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун сравнил себя с другими футболистами.

«Для себя я не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня. Играть в футбол надо для себя, а не для того, чтобы сравнивать себя с другими. Конечно, если вы спросите меня: «Кто сильнее – ты или любой другой футболист?», я всегда выберу фамилию Олусегун.

Я каждый раз пересматриваю свои матчи, изучаю, как играют мои конкуренты. В любом случае нам нужно учиться друг у друга. Не считаю, что кто-то лучше других», – сказал Олусегун.