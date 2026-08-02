Игрок «Ростова»: «Не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня»

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун сравнил себя с другими футболистами.
«Для себя я не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня. Играть в футбол надо для себя, а не для того, чтобы сравнивать себя с другими. Конечно, если вы спросите меня: «Кто сильнее – ты или любой другой футболист?», я всегда выберу фамилию Олусегун.
Я каждый раз пересматриваю свои матчи, изучаю, как играют мои конкуренты. В любом случае нам нужно учиться друг у друга. Не считаю, что кто-то лучше других», – сказал Олусегун.
- Олусегун перешел в «Ростов» этим летом из «Краснодара».
- Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Пари НН». Его статистика: 26 матчей в РПЛ, 5 голов (2 из них – с пенальти).
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»