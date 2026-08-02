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  • Игрок «Ростова»: «Не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня»

Игрок «Ростова»: «Не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня»

2 августа, 17:27
2

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун сравнил себя с другими футболистами.

«Для себя я не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня. Играть в футбол надо для себя, а не для того, чтобы сравнивать себя с другими. Конечно, если вы спросите меня: «Кто сильнее – ты или любой другой футболист?», я всегда выберу фамилию Олусегун.

Я каждый раз пересматриваю свои матчи, изучаю, как играют мои конкуренты. В любом случае нам нужно учиться друг у друга. Не считаю, что кто-то лучше других», – сказал Олусегун.

  • Олусегун перешел в «Ростов» этим летом из «Краснодара».
  • Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Пари НН». Его статистика: 26 матчей в РПЛ, 5 голов (2 из них – с пенальти).
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Олусегун Олакунле
Комментарии (2)
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ySS
1785683102
Удачи, надеюсь, Мухина усадишь на лавку
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subbotaspartak
1785686291
"Я лёжа жму 160..." - В.С. Высоцкий...
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