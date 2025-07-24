Семак ответил, выйдет ли Жерсон в старте «Зенита» на матч с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичков Жерсона и Романа Веги. Футболисты провели первый матч за петербуржцев против «Ростова» (2:1).

– Как вы оцените дебют Жерсона и Веги?

– У Жерсона хороший дебют получился, у Веги был тоже неплохой. Но так сложилась игра, что на первое место вышли единоборства, было много борьбы, и Жерсону в таком матче было проще играть, чем Роману, который больше играет с мячом. Он быстрый футболист, хорошо играет на атаку. Для игроков более мощных было проще в том матче.

И «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась. Мы прекрасно понимаем и знаем лучшие качества друг друга. Исходя из состояний и самой игры будет видно, кто насколько готов и окажется лучше в конкретном матче.

– Тайм с «Ростовом» убедил вас, что Жерсон готов выходить в стартовом составе?

– Посмотрим, думаем, насколько он готов и в какой момент ему лучше выйти. Он набирает форму, у него происходит процесс встраивания в командную игру.