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Назначены судьи на матчи 2-го тура РПЛ

Сегодня, 12:34
2

Известны имена арбитров, которые рассудят матчи 2-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи «Краснодара» с «Локомотивом» станет Кирилл Левников.

25 июля (пятница)

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Артем Перов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.

26 июля (суббота)

«Спартак» – «Балтика»: судья – Сергей Карасев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – «Ростов»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Акрон»: судья – Владислав Целовальников

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.

27 июля (воскресенье)

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Оренбург»«Динамо» Махачкала: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мацюра.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мартынов.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей Сухой Алексей Левников Кирилл
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Комментарии (3)
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Semenycch
1753349904
В субботу все матчи интересные, Краснодар - Локо вообще может стать очень смотрибельным. А по поводу Зенита и Рубина, опять московский рефери судит матч Зенита.
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andr45
1753351803
СПАРТАК - БАЛТИКА Главный судья - Сергей Карасев ВАР – Виталий Мешков Сладкая парочка отъявленных спартакофобов))) Хотя рекорд КАЗАРЦЕВА вряд ли будет побит в этом веке)
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