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Игрок сборной России может перейти в «Порту»

Сегодня, 01:32

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру в Португалии.

25-летний россиянин заинтересовал «Порту».

«Черников является следующим выбором на позицию в центр поля для «Порту» после полузащитника «Аякса» Кеннета Тейлора. Россиянин нравится тренеру португальцев Франческо Фариоли. Однако общения с «Краснодаром» ещe не было. Российский клуб оценивает полузащитника в 10 миллионов евро», – сообщает «Чемпионат».

  • Черников – воспитанник «Краснодара».
  • Рыночная цена игрока – 8 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Краснодар Порту Черников Александр
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