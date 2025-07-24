Игрок сборной России может перейти в «Порту»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру в Португалии.

25-летний россиянин заинтересовал «Порту».

«Черников является следующим выбором на позицию в центр поля для «Порту» после полузащитника «Аякса» Кеннета Тейлора. Россиянин нравится тренеру португальцев Франческо Фариоли. Однако общения с «Краснодаром» ещe не было. Российский клуб оценивает полузащитника в 10 миллионов евро», – сообщает «Чемпионат».