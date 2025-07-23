Непомнящий определил слабейший клуб РПЛ

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий определил слабейшую команду РПЛ.

– Как вам старт сезона от «Локомотива» и «Сочи»?

– Хотелось бы видеть больше от «Локомотива», потому что «Сочи», как мы увидели, слабейшая команда в РПЛ. А то, что касается последних минут, то это ожидалось. «Локомотив» превосходил и должен был реализовывать эти моменты. Как только ребята вышли на замену – все получилось.