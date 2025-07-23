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  • Желудков описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»

Желудков описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»

Сегодня, 20:01
2

Бывший зенитовец Юрий Желудков прокомментировал дебют за команду полузащитника Жерсона.

Новичок дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Жерсон пока не готов. Он техничный парень, передачи у него неплохие. Но пока всe делает стоя. Жерсон должен обострять игру «Зенита».

Но он мало тренировался, это даeт о себе знать. Конечно, «Зениту» нужен был такой игрок. Тот же Вендел уходит, так что нужен был игрок в серединку», – сказал Желудков.

  • Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
  • Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
  • Следующий соперник «Зенита» – «Рубин».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон
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Комментарии (2)
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FCSpartakM
1753290278
чувак вышел, пару переводов с фланга фланг и пасы поперек, все пешком. Рашн эксперты- мега гений приехал. Та же история, как с Энрике. Сейчас слегка приутихли, потому что никто до сих пор не понял за что там 33 мульта выплатили.
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