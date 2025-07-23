Желудков описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»

Бывший зенитовец Юрий Желудков прокомментировал дебют за команду полузащитника Жерсона.
Новичок дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1).
«Жерсон пока не готов. Он техничный парень, передачи у него неплохие. Но пока всe делает стоя. Жерсон должен обострять игру «Зенита».
Но он мало тренировался, это даeт о себе знать. Конечно, «Зениту» нужен был такой игрок. Тот же Вендел уходит, так что нужен был игрок в серединку», – сказал Желудков.
- Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
- Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
- Следующий соперник «Зенита» – «Рубин».
Источник: «Чемпионат»