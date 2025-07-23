Желудков описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»

Бывший зенитовец Юрий Желудков прокомментировал дебют за команду полузащитника Жерсона.

Новичок дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Жерсон пока не готов. Он техничный парень, передачи у него неплохие. Но пока всe делает стоя. Жерсон должен обострять игру «Зенита».

Но он мало тренировался, это даeт о себе знать. Конечно, «Зениту» нужен был такой игрок. Тот же Вендел уходит, так что нужен был игрок в серединку», – сказал Желудков.