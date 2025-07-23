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  • Тренер «Родины»: «ФНЛ – одна из сильнейших первых лиг в мире»

Тренер «Родины»: «ФНЛ – одна из сильнейших первых лиг в мире»

Сегодня, 12:53

Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович в интервью клубной пресс-службе оценил уровень Первой лиги.

– Вы успели прочувствовать специфику Первой лиги?

– Это достаточно сложная лига. Все бьются, никто никому не уступает. Плюс большое количество переездов, перелeтов и смен часовых поясов. Это я ещe не говорю про постоянную смену полей: то играешь на искусственном, то на натуральном.

– С каким европейским чемпионатом можно сравнить нашу Первую лигу?

– Итальянская Серия Б. Или английский Чемпионшип. И тут, и там очень тяжело играть. Я вообще считаю, что российская Первая лига – одна из сильнейших первых лиг.

  • Словенец пришел в «Родину» летом.
  • В 2024 году Зелькович тренировал латвийскую «Ауду».
  • «Родина» в 1-м туре Первой лиги сыграла вничью с «Черноморцем».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Зелькович Зоран
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