Тренер «Родины»: «ФНЛ – одна из сильнейших первых лиг в мире»

Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович в интервью клубной пресс-службе оценил уровень Первой лиги.

– Вы успели прочувствовать специфику Первой лиги?

– Это достаточно сложная лига. Все бьются, никто никому не уступает. Плюс большое количество переездов, перелeтов и смен часовых поясов. Это я ещe не говорю про постоянную смену полей: то играешь на искусственном, то на натуральном.

– С каким европейским чемпионатом можно сравнить нашу Первую лигу?

– Итальянская Серия Б. Или английский Чемпионшип. И тут, и там очень тяжело играть. Я вообще считаю, что российская Первая лига – одна из сильнейших первых лиг.