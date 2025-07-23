Тренер «Родины»: «ФНЛ – одна из сильнейших первых лиг в мире»

Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович в интервью клубной пресс-службе оценил уровень Первой лиги.
– Вы успели прочувствовать специфику Первой лиги?
– Это достаточно сложная лига. Все бьются, никто никому не уступает. Плюс большое количество переездов, перелeтов и смен часовых поясов. Это я ещe не говорю про постоянную смену полей: то играешь на искусственном, то на натуральном.
– С каким европейским чемпионатом можно сравнить нашу Первую лигу?
– Итальянская Серия Б. Или английский Чемпионшип. И тут, и там очень тяжело играть. Я вообще считаю, что российская Первая лига – одна из сильнейших первых лиг.
- Словенец пришел в «Родину» летом.
- В 2024 году Зелькович тренировал латвийскую «Ауду».
- «Родина» в 1-м туре Первой лиги сыграла вничью с «Черноморцем».
Источник: «Бомбардир»