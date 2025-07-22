«Динамо» улучшило предложение по Зайнутдинову

«Динамо» продолжает работу над трансфером футболиста «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова. Сделано новое предложение.

«Ранее бело-голубые уже контактировали с турками, – пожелание «Бешикташа» по трансферу около 5 миллиона евро, бело-голубые в первый заход не были готовы платить больше 2 миллиона.

Второе предложение бело-голубых составило около 3 миллиона евро», – написал источник.