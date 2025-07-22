Григорян выделил футболиста, способного ярче других провести сезон РПЛ

Российский тренер Александр Григорян считает, что полузащитник «Зенита» Жерсон может лучше всех провести сезон в РПЛ.

– Кто, по вашему мнению, может отлично провести первый сезон в РПЛ?

– Буду банален, больше всего шансов запомниться у Жерсона. Давайте оценим первый тур чемпионата… Бразилец вышел на позицию центрального полузащитника, и игра «Зенита» стала солидной. Одно его появление повлияло. Это говорит об уровне игрока. Я думаю, что больше всего шансов проявить себя ярко в этом сезоне именно у Жерсона.

В «Балтике» есть нападающий Хиль и центральный защитник Андраде. Оба футболиста тоже могут ярко себя проявить, у них даже есть шанс получить приглашение в российские топ‑клубы.

Если брать «Сочи», то в их составе есть Крамарич. Он уже играл в премьер‑лиге. Я думаю, это очень квалифицированный и креативный игрок. Он тоже может провести достаточно яркий сезон.