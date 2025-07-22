Экс-судья Федотов – о матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Эту игру раздувают, ничего скандального тут нет»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что департамент судейства и инспектирования поддержит все решения рефери, принятые в матче 1-го тура «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).
«Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет. Казарцев своими решениями не повлиял на результат матча, и голы были отменены верно. Здесь можно говорить только об одном – о планке единоборств, которую Казарцев пытался найти и так и не выдержал. Департамент, скорее всего, во всех эпизодах поддержит арбитра. И не удивлюсь, если ему дадут назначение на следующий тур», – сказал Федотов.
- По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
- Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.
Источник: «Чемпионат»