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  • Экс-судья Федотов – о матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Эту игру раздувают, ничего скандального тут нет»

Экс-судья Федотов – о матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Эту игру раздувают, ничего скандального тут нет»

Сегодня, 11:30
10

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что департамент судейства и инспектирования поддержит все решения рефери, принятые в матче 1-го тура «Спартак»«Динамо Мх» (1:0).

«Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет. Казарцев своими решениями не повлиял на результат матча, и голы были отменены верно. Здесь можно говорить только об одном – о планке единоборств, которую Казарцев пытался найти и так и не выдержал. Департамент, скорее всего, во всех эпизодах поддержит арбитра. И не удивлюсь, если ему дадут назначение на следующий тур», – сказал Федотов.

  • По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
  • На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
  • Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
  • Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Федотов Игорь Казарцев Василий
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Комментарии (10)
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Янвapь 62
1753173142
В этой игре одно "скандальное" всё-таки есть - это хряки. Там, где хряки, там вечный скандал и поросячья попоболь !
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Garrincha58
1753174061
они спецом разводят канитель, чтобы другие судьи судили так как им надо
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vvv123
1753175029
Классное судейство было, всегда бы так скандалистов судили!
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alefreddy
1753175040
однако болотных так не прибивают а если немного случается то шуму в разы больше
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...уефан
1753177224
...Федотов, наимудрейший и наискромнейший ты наш, всё дело в том, что именно, Казарцев, именно, не впервые, именно, по отношению к Спартаку. Финансово-немотивированное совпадение?!....
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andr45
1753177594
ФЕДОТОВ 11.30 22.07.2022 «Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет.  Департамент во всех эпизодах поддержит арбитра» ФЕДОТОВ 10.28 22.07.2022 «Первый момент – наступ на ногу Умярову. Для меня это не игра в мяч. Это неназначенный 11-метровый.» «Следующий момент – игра рукой защитника «Динамо» на 25-й минуте. Действительно, рука Мангаша двигалась вперeд, и, возможно, из-за этого мяч попал в руку соперника. Но я бы, исходя из планки единоборств Казарцева, продолжил игру после контакта и назначил 11-метровый за игру рукой.» ДЮКОВУ РЕШПЕКТ ЗА МОМЕНТАЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ) ФЕДОТОВА ПОНИМАЮ — КУШАТЬ ХОЦА!
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Номэд
1753178623
Бом.жи и раздувают во главе с червём. Гыгы.
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Литейный 4 (returned)
1753181010
Чего раздули игру глубоких середняков? Гыгыгы
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