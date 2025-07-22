Экс-судья Федотов – о матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Эту игру раздувают, ничего скандального тут нет»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что департамент судейства и инспектирования поддержит все решения рефери, принятые в матче 1-го тура «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

«Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет. Казарцев своими решениями не повлиял на результат матча, и голы были отменены верно. Здесь можно говорить только об одном – о планке единоборств, которую Казарцев пытался найти и так и не выдержал. Департамент, скорее всего, во всех эпизодах поддержит арбитра. И не удивлюсь, если ему дадут назначение на следующий тур», – сказал Федотов.