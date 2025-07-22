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  • 19-летний Эндрик сыграл свадьбу с Мирандой, которая на 5 лет старше его

19-летний Эндрик сыграл свадьбу с Мирандой, которая на 5 лет старше его

Сегодня, 11:01

Нападающий «Реала» Эндрик провел свадебную церемонию с бразильской моделью Габриэли Мирандой.

Пара расписалась в прошлом году, но церемонию провела только сейчас.

Эндрику накануне исполнилось 19 лет. Его избраннице в декабре будет 25 лет.

  • Эндрик и Габриэла вместе 1,5 года.
  • Бразилец перешел в «Реал» из «Палмейраса» год назад.
  • У Миранды в соцсети более миллиона подписчиков.

Жена 18-летнего Эндрика выложила фото в сексуальном коротком платье

Трогательные фото Эндрика с девушкой на презентации в «Реале»

Эффектная бразильянка, которая встречается с будущей звездой «Реала»

Фото: соцсети Габриэли Миранды

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Эндрик
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