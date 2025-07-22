19-летний Эндрик сыграл свадьбу с Мирандой, которая на 5 лет старше его

Нападающий «Реала» Эндрик провел свадебную церемонию с бразильской моделью Габриэли Мирандой.
Пара расписалась в прошлом году, но церемонию провела только сейчас.
Эндрику накануне исполнилось 19 лет. Его избраннице в декабре будет 25 лет.
- Эндрик и Габриэла вместе 1,5 года.
- Бразилец перешел в «Реал» из «Палмейраса» год назад.
- У Миранды в соцсети более миллиона подписчиков.
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Фото: соцсети Габриэли Миранды
Источник: «Бомбардир»