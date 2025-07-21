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Клуб Юрана будет играть на стадионе сборной Турции

Сегодня, 22:28
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Главный тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран сообщил, где будет играть команда.

«Мы начинаем сезон 10 августа игрой в гостях с «Истанбулспором». Составители календаря тут придерживаются очерeдности: матч дома, матч – на выезде.

В прошлом сезоне «Серик» проводил домашние встречи на стадионе «Мардан», а после выхода в первый дивизион будем принимать соперников на «Анталья Арене», где играет в Суперлиге «Антальяспор». На клубном стадионе «Серика» сейчас полным ходом идeт реконструкция», – рассказал Юран.

  • Ранее «Серик Беледиеспор» подписал 3 россиян: 32-летних защитников Кирилла Гоцука и Дмитрия Тихого, а также 24-летнего нападающего Илью Садыгова.
  • Турецкий клуб в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге – 2-м по значимости дивизионе страны.
  • Половиной акций «Серика» владеет Туфан Садыгов.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Турция Юран Сергей
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Комментарии (2)
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Loko_Roma
1753126931
Царя бы взял, манишки стирать, опыта великому надо где-то набираться, а то на 2 товарки назначили, и то их слил
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fakeid
1753126978
вы чё, прикалываетесь, что ли? какая ещё сборная на мелкой анталья арена, которую построили всего за 2 года, и которая по нынешнему курсу стоит вообще всего 200 млн рублей? у сборной основной стадион - олимпийский, почти размером с лужники. иногда стадионы галатасай и фенербахча. это то же самое, что написать, что факел будет играть на стадионе сборной россии - ведь в воронеже однажды состоялся какой-то матч, вроде с бельгией. не пробивайте дно и проверяйте факты перед публикацией.
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