Клуб Юрана будет играть на стадионе сборной Турции

Главный тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран сообщил, где будет играть команда.
«Мы начинаем сезон 10 августа игрой в гостях с «Истанбулспором». Составители календаря тут придерживаются очерeдности: матч дома, матч – на выезде.
В прошлом сезоне «Серик» проводил домашние встречи на стадионе «Мардан», а после выхода в первый дивизион будем принимать соперников на «Анталья Арене», где играет в Суперлиге «Антальяспор». На клубном стадионе «Серика» сейчас полным ходом идeт реконструкция», – рассказал Юран.
- Ранее «Серик Беледиеспор» подписал 3 россиян: 32-летних защитников Кирилла Гоцука и Дмитрия Тихого, а также 24-летнего нападающего Илью Садыгова.
- Турецкий клуб в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге – 2-м по значимости дивизионе страны.
- Половиной акций «Серика» владеет Туфан Садыгов.
Источник: «Чемпионат»