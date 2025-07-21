Клуб Юрана будет играть на стадионе сборной Турции

Главный тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран сообщил, где будет играть команда.

«Мы начинаем сезон 10 августа игрой в гостях с «Истанбулспором». Составители календаря тут придерживаются очерeдности: матч дома, матч – на выезде.

В прошлом сезоне «Серик» проводил домашние встречи на стадионе «Мардан», а после выхода в первый дивизион будем принимать соперников на «Анталья Арене», где играет в Суперлиге «Антальяспор». На клубном стадионе «Серика» сейчас полным ходом идeт реконструкция», – рассказал Юран.