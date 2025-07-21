Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев заявил, что Николич подставил руководство ЦСКА

Сегодня, 12:26

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе Марко Николича, покинувшего пост главного тренера красно-синих в июне.

– Вас удивил уход Николича?

– Это было неожиданно. Он провел очень хорошую работу. Видимо, какие‑то внутренние вопросы были у него или у руководства. Он оставил хорошее наследие, к нему не должно быть претензий.

С другой стороны, он неожиданно подставил руководство, которое перед началом чемпионата вынуждено было искать тренера. Этот вопрос должен был решаться до окончания прошлого сезона.

– Вы понимаете выбор в пользу Челестини?

– Я уже говорил об иностранных специалистах, работающих в нашем чемпионате.

  • В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место и выиграл Кубок России.
  • Николич возглавил греческий АЕК после ухода из российского клуба.
  • Вместо серба ЦСКА назначил главным тренером швейцарца Фабио Челестини, под руководством которого красно-синие выиграли OLIMPBET-Суперкубок России.

Еще по теме:
Защитник ЦСКА определил главного конкурента ЦСКА в борьбе за чемпионство 1
Мухин из ЦСКА перейдет в другой клуб РПЛ
ЦСКА договорился о трансфере Файзуллаева в турецкий клуб 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА АЕК Газзаев Валерий Николич Марко Челестини Фабио
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Черданцев назвал главного фаворита РПЛ
15:50
Латышонок назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Ростовом»
15:35
Видео38-летний Халк сделал дубль со штрафных в матче чемпионата Бразилии
15:07
4
Медведев: «Ростов» играл с «Зенитом» так, будто у них судьба решается»
14:53
3
Семин – о новичке «Зенита»: «Футболист высокого уровня, мощное приобретение»
14:40
3
Известна причина, по которой «Спартак» не может расстаться с Мединой
14:13
3
Мухин из ЦСКА перейдет в другой клуб РПЛ
14:07
Орлов раскритиковал Глушенкова за игру с «Ростовом»
13:52
3
ЦСКА договорился о трансфере Файзуллаева в турецкий клуб
13:32
2
Названа причина задержки трансфер Карраскаля из «Динамо» в «Фламенго»
13:29
1
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА определил главного конкурента ЦСКА в борьбе за чемпионство
15:25
1
Абаскаль высказался о ситуации с Промесом: «Надеюсь, с ним все в порядке»
14:30
1
Известна причина, по которой «Спартак» не может расстаться с Мединой
14:13
3
Мухин из ЦСКА перейдет в другой клуб РПЛ
14:07
Орлов раскритиковал Глушенкова за игру с «Ростовом»
13:52
3
ЦСКА договорился о трансфере Файзуллаева в турецкий клуб
13:32
2
Названа причина задержки трансфер Карраскаля из «Динамо» в «Фламенго»
13:29
1
Фото«Ахмат» подписал игрока из чемпионата Ирана
13:24
Названы условия, при которых «Спартак» может подписать двух игроков «Бешикташа»
13:19
Назван бразильский клуб, который может побороться за Вендела
12:58
Газзаев заявил, что Николич подставил руководство ЦСКА
12:26
КДК рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Казарцева
12:20
20
Орлов высказался о дебюте Жерсона за «Зенит»
11:56
6
Корнеев назвал четыре позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
11:19
7
Лапочкин высказался об отмене гола «Зенита» в матче с «Ростовом»
11:08
10
Николич высказался о своей работе в ЦСКА
10:55
Канчельскис назвал условие, при котором «Краснодар» станет топ-клубом
10:30
1
Экс-футболист «Зенита» назвал двух игроков, которые уйдут из команды
10:09
2
Николич рассказал о причинах ухода из ЦСКА
09:48
7
Осинькин может возглавить клуб РПЛ
09:20
2
Игорь Егоров – о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Обычное Васино судейство»
09:01
10
Защитник «Фламенго» перейдет в «Рому» вместо «Зенита»
08:30
8
Корнеев – об отмененном голе Гонду в ворота «Ростова»: «Кто выдумал эти полуправила?»
08:20
14
Селюк раскритиковал работу Радимова экспертом
08:04
7
Петржела – о «Зените»: «Летом нужно было уволить Семака, чтобы придать команде новый импульс»
07:51
9
ВидеоЗенитовец Нино дал интервью на русском
00:15
7
Орлов упрекнул «Ростов» за грубую игру против «Зенита»
Вчера, 23:49
13
ВидеоСемак прокомментировал ошибку Латышонка в матче с «Ростовом»
Вчера, 23:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 