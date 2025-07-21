Газзаев заявил, что Николич подставил руководство ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе Марко Николича, покинувшего пост главного тренера красно-синих в июне.

– Вас удивил уход Николича?

– Это было неожиданно. Он провел очень хорошую работу. Видимо, какие‑то внутренние вопросы были у него или у руководства. Он оставил хорошее наследие, к нему не должно быть претензий.

С другой стороны, он неожиданно подставил руководство, которое перед началом чемпионата вынуждено было искать тренера. Этот вопрос должен был решаться до окончания прошлого сезона.

– Вы понимаете выбор в пользу Челестини?

– Я уже говорил об иностранных специалистах, работающих в нашем чемпионате.