Газзаев заявил, что Николич подставил руководство ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе Марко Николича, покинувшего пост главного тренера красно-синих в июне.
– Вас удивил уход Николича?
– Это было неожиданно. Он провел очень хорошую работу. Видимо, какие‑то внутренние вопросы были у него или у руководства. Он оставил хорошее наследие, к нему не должно быть претензий.
С другой стороны, он неожиданно подставил руководство, которое перед началом чемпионата вынуждено было искать тренера. Этот вопрос должен был решаться до окончания прошлого сезона.
– Вы понимаете выбор в пользу Челестини?
– Я уже говорил об иностранных специалистах, работающих в нашем чемпионате.
- В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место и выиграл Кубок России.
- Николич возглавил греческий АЕК после ухода из российского клуба.
- Вместо серба ЦСКА назначил главным тренером швейцарца Фабио Челестини, под руководством которого красно-синие выиграли OLIMPBET-Суперкубок России.
Источник: «Матч ТВ»