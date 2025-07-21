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  • КДК рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Казарцева

КДК рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Казарцева

Сегодня, 12:20
20

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие инциденты, случившиеся на матче 1-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо Мх» (1:0), рассмотрит комитет.

«В матче «Спартак» – «Динамо» (Махачкала) болельщики «Спартака», находящиеся на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича, аналитика Сассо и тренера по работе с вратарями», – сказал Григорьянц.

  • По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
  • На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
  • Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
  • Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Григорьянц Артур Казарцев Василий
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Комментарии (21)
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Cleaner
1753092468
СТЫДНО, что у Спартака такие спартачи...(
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timon2401
1753093638
Чудо что он вообще со стадиона убежал, гнида продажная
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anatolich72
1753093896
Стыдно за наш футбол под руководством газпромшайки.
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ПалкоВводецъ007
1753094117
Как всегда насвинячили на поле. Гыгыгы
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JTherry
1753094323
да разве же болельщики кричали оскорбления в адрес Казарцева, они ему желали всего "доброго" в личной жизни, если не посадят за взятки...
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...уефан
1753094515
...жаль, что судьи не выходят к болелам на трибуны, как певцы ртом в зрительный зал. Очень жаль!...
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vvv123
1753094705
Единственный нормальный судья у нас, даже перед скандальными свинями не прогнулся".
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nik55
1753096016
кдк----радуйтесь что ему по свистку не настучали
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алдан2014
1753097938
А какую реакцию трибун хотели? Судья откровенно свистел в пользу Махачкалы. Все основные моменты в пользу Динамо. Момент с удалением,игрок наиграл на него получасом ранее
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subbotaspartak
1753102619
Хочу на КДК и присоединяюсь к болелам.
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