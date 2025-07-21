КДК рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Казарцева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие инциденты, случившиеся на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0), рассмотрит комитет.

«В матче «Спартак» – «Динамо» (Махачкала) болельщики «Спартака», находящиеся на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича, аналитика Сассо и тренера по работе с вратарями», – сказал Григорьянц.