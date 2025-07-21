КДК рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес Казарцева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие инциденты, случившиеся на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0), рассмотрит комитет.
«В матче «Спартак» – «Динамо» (Махачкала) болельщики «Спартака», находящиеся на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича, аналитика Сассо и тренера по работе с вратарями», – сказал Григорьянц.
- По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
- Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.
Источник: «Матч ТВ»