Игорь Егоров – о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Обычное Васино судейство»

Бывший судья Игорь Егоров высказался о работе бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

«Обычное Васино судейство, ничего такого нет. Если про отмену большого количества голов, то они отменены не Василием Казарцевым, а его ассистентами. Поэтому хотелось бы котлеты отдельно, мухи отдельно чтоб были. Да, были интересные моменты, голы «Спартак» забивал, но основные решения принимали всe-таки ассистенты.

В тот момент, когда Казарцев отменяет гол после касания вратаря во вратарской площади, то есть движение задало в сторону вратаря, я считаю, что это абсолютно правильное решение. Тот момент, когда он свистит толчок, его место там был.

Вопрос только один. Когда игрок защищающейся команды, именно «Динамо» (Махачкала), делает движение, напоминающей толчок в сторону нападающего, и это остается безнаказанным.

Вот здесь у меня вопрос остается открытым. Если ты там такой толчок свистишь, то надо такой же толчок свистеть и здесь. Это называется в судействе последовательность действия. А все остальное – обычное Васино судейство – ни туда, ни сюда», – сказал Егоров.