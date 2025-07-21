Игорь Егоров – о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Обычное Васино судейство»

Бывший судья Игорь Егоров высказался о работе бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).
«Обычное Васино судейство, ничего такого нет. Если про отмену большого количества голов, то они отменены не Василием Казарцевым, а его ассистентами. Поэтому хотелось бы котлеты отдельно, мухи отдельно чтоб были. Да, были интересные моменты, голы «Спартак» забивал, но основные решения принимали всe-таки ассистенты.
В тот момент, когда Казарцев отменяет гол после касания вратаря во вратарской площади, то есть движение задало в сторону вратаря, я считаю, что это абсолютно правильное решение. Тот момент, когда он свистит толчок, его место там был.
Вопрос только один. Когда игрок защищающейся команды, именно «Динамо» (Махачкала), делает движение, напоминающей толчок в сторону нападающего, и это остается безнаказанным.
Вот здесь у меня вопрос остается открытым. Если ты там такой толчок свистишь, то надо такой же толчок свистеть и здесь. Это называется в судействе последовательность действия. А все остальное – обычное Васино судейство – ни туда, ни сюда», – сказал Егоров.
- По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
- Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.