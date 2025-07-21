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  • Игорь Егоров – о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Обычное Васино судейство»

Игорь Егоров – о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Обычное Васино судейство»

Сегодня, 09:01
6

Бывший судья Игорь Егоров высказался о работе бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

«Обычное Васино судейство, ничего такого нет. Если про отмену большого количества голов, то они отменены не Василием Казарцевым, а его ассистентами. Поэтому хотелось бы котлеты отдельно, мухи отдельно чтоб были. Да, были интересные моменты, голы «Спартак» забивал, но основные решения принимали всe-таки ассистенты.

В тот момент, когда Казарцев отменяет гол после касания вратаря во вратарской площади, то есть движение задало в сторону вратаря, я считаю, что это абсолютно правильное решение. Тот момент, когда он свистит толчок, его место там был.

Вопрос только один. Когда игрок защищающейся команды, именно «Динамо» (Махачкала), делает движение, напоминающей толчок в сторону нападающего, и это остается безнаказанным.

Вот здесь у меня вопрос остается открытым. Если ты там такой толчок свистишь, то надо такой же толчок свистеть и здесь. Это называется в судействе последовательность действия. А все остальное – обычное Васино судейство – ни туда, ни сюда», – сказал Егоров.

  • По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
  • На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
  • Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
  • Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Егоров Игорь Казарцев Василий
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Комментарии (6)
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fakeid
1753078364
тащил хряков как мог! и те в итоге отскочили при помощи левого удаления у соперника! позор!
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FWSPM
1753079586
Этому клоуну место в фнл
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Plyash
1753082213
Но всё же было бы 2:0 , разница мячей идёт в зачёт для места в таблице , а это не шуточки . Судей надо наказывать за некачественную работу.
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DVOK68
1753085039
Считать изображение арбитра Казарцева Василия пропагандой ЛГБТ
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