Защитник «Фламенго» перейдет в «Рому» вместо «Зенита»

Защитник «Фламенго» Уэсли в ближайшее время станет игроком «Ромы». Сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс бонусы.

«Фламенго» готов отпустить Уэсли, а сам футболист согласен на траснфер в «Рому». Игрок не вышел на поле в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии с «Флуминенсе» (1:0) и готовится к переходу.

В ближайшее время бразильский клуб определится с заменой игрока, после чего сделка будет закрыта.