Защитник «Фламенго» перейдет в «Рому» вместо «Зенита»

Защитник «Фламенго» Уэсли в ближайшее время станет игроком «Ромы». Сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс бонусы.
«Фламенго» готов отпустить Уэсли, а сам футболист согласен на траснфер в «Рому». Игрок не вышел на поле в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии с «Флуминенсе» (1:0) и готовится к переходу.
В ближайшее время бразильский клуб определится с заменой игрока, после чего сделка будет закрыта.
- Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Зенит».
- 21-летний Уэсли в этом году провел за «Фламенго» 27 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X