Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Защитник «Фламенго» перейдет в «Рому» вместо «Зенита»

Сегодня, 08:30
6

Защитник «Фламенго» Уэсли в ближайшее время станет игроком «Ромы». Сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс бонусы.

«Фламенго» готов отпустить Уэсли, а сам футболист согласен на траснфер в «Рому». Игрок не вышел на поле в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии с «Флуминенсе» (1:0) и готовится к переходу.

В ближайшее время бразильский клуб определится с заменой игрока, после чего сделка будет закрыта.

  • Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Зенит».
  • 21-летний Уэсли в этом году провел за «Фламенго» 27 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.

Еще по теме:
Лапочкин высказался об отмене гола «Зенита» в матче с «Ростовом» 2
Канчельскис отказался считать «Краснодар» топ-клубом
Экс-футболист «Зенита» назвал двух игроков, которые уйдут из команды
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Рома Уэсли
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1753076587
Сломал карьеру этим переходом. Через пару лет вернётся домой за копейки и ничего не добьётся. А если бы перешёл к нам, его бы ждала вечная слава, деньги, шлюхи и алкоголь. И незабываемая конкуренция с Караваевым а Адамовым...
Ответить
fakeid
1753077825
как же сильно семак хотел его купить с января. 35 лямов давал тогда. а поганая фламинга ни в какую, типа только после КЧМ будем рассматривать продажу, надеялись ещё набить ценник на турнире. а в итоге продают за 25. во дебилы, в который раз убеждаюсь. первый был, когда эти полудурки переподписали жерсона и снизили отступные с 200 до 25 лямов всего-лишь, чем зенит молниеносно воспользовался. сразу же предварительный контракт и космические штрафы, если он нарушит договорённость. сумму не знаю, но она отпугнула даже аль-наср, который оказался не готов платить за него такой штраф зениту. ну типа гы-гы.
Ответить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Корнеев назвал четыре позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
11:19
Лапочкин высказался об отмене гола «Зенита» в матче с «Ростовом»
11:08
2
Стало известно, где продолжит карьеру Осимхен
10:28
1
Николич рассказал о причинах ухода из ЦСКА
09:48
6
Осинькин может возглавить клуб РПЛ
09:20
2
Защитник «Фламенго» перейдет в «Рому» вместо «Зенита»
08:30
6
Корнеев – об отмененном голе Гонду в ворота «Ростова»: «Кто выдумал эти полуправила?»
08:20
11
Селюк раскритиковал работу Радимова экспертом
08:04
3
Петржела – о «Зените»: «Летом нужно было уволить Семака, чтобы придать команде новый импульс»
07:51
8
Все новости
Все новости
Николич высказался о своей работе в ЦСКА
10:55
Канчельскис отказался считать «Краснодар» топ-клубом
10:30
Экс-футболист «Зенита» назвал двух игроков, которые уйдут из команды
10:09
Осинькин может возглавить клуб РПЛ
09:20
2
Игорь Егоров – о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Обычное Васино судейство»
09:01
6
Защитник «Фламенго» перейдет в «Рому» вместо «Зенита»
08:30
6
Корнеев – об отмененном голе Гонду в ворота «Ростова»: «Кто выдумал эти полуправила?»
08:20
11
Селюк раскритиковал работу Радимова экспертом
08:04
3
Петржела – о «Зените»: «Летом нужно было уволить Семака, чтобы придать команде новый импульс»
07:51
8
ВидеоЗенитовец Нино дал интервью на русском
00:15
7
Орлов упрекнул «Ростов» за грубую игру против «Зенита»
Вчера, 23:49
13
ВидеоСемак прокомментировал ошибку Латышонка в матче с «Ростовом»
Вчера, 23:40
1
Станкович охарактеризовал Заболотного после его дебюта за «Спартак»
Вчера, 23:30
4
Дюков пожалел Промеса
Вчера, 23:19
5
«Это что за кинокомедия?»: Генич – после волевой победы «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 23:10
11
Терехин объяснил, чем чреват для РПЛ отъезд всех легионеров
Вчера, 23:01
2
ВидеоСемак поддержал Латышонка после ошибки в матче с «Ростовом»
Вчера, 22:50
5
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:30
1
РПЛ. «Рубин» начал сезон с победы над «Ахматом» (2:0) и завершит тур выше «Спартака» и «Зенита»
Вчера, 22:29
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в 1-х турах РПЛ
Вчера, 22:18
3
Альба объяснил поражение «Ростова» от «Зенита»
Вчера, 22:01
2
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ростовом»: «Жерсон – доктор футбольных наук»
Вчера, 21:55
3
Реакция Орлова на волевую победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 21:45
7
Кучаев объяснил, почему «не находил себе места» во время матча с «Зенитом»
Вчера, 21:28
1
Мусаев высказался об интересе «ПСЖ» к Сперцяну
Вчера, 21:13
4
Соболев прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:59
Реакция Мусаева на 3:0 против «Пари НН»
Вчера, 20:51
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:31
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 