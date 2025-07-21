Петржела – о «Зените»: «Летом нужно было уволить Семака, чтобы придать команде новый импульс»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о матче петербуржцев с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

«Следил за результатом. Мне один известный российский спикер после матча сказал, что игра не понравилась. На сборах «Зенита» играл здорово, но в РПЛ не будет легко. С трудом победили «Ростов», но в играх с «Краснодаром» и ЦСКА будет еще тяжелее.

Чтобы придать команде новый импульс, летом нужно было сменить Сергея Семака. Он уже долго работает. В любом случае, «Зенита» будет одним из лидеров чемпионата после первой части сезона», – сказал Петржела.