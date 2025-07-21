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  • Петржела – о «Зените»: «Летом нужно было уволить Семака, чтобы придать команде новый импульс»

Петржела – о «Зените»: «Летом нужно было уволить Семака, чтобы придать команде новый импульс»

Сегодня, 07:51
8

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о матче петербуржцев с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

«Следил за результатом. Мне один известный российский спикер после матча сказал, что игра не понравилась. На сборах «Зенита» играл здорово, но в РПЛ не будет легко. С трудом победили «Ростов», но в играх с «Краснодаром» и ЦСКА будет еще тяжелее.

Чтобы придать команде новый импульс, летом нужно было сменить Сергея Семака. Он уже долго работает. В любом случае, «Зенита» будет одним из лидеров чемпионата после первой части сезона», – сказал Петржела.

  • Счет в матче открыли гости – на 22-й минуте отличился Иван Комаров. Петербуржцы переломили ход встречи после перерыва. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а гол Андрея Мостового на 79-й минуте с пенальти принес «Зениту» волевую победу.
  • 49-летний Семак занимает должность главного тренера петербургского клуба с 2018 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
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Комментарии (8)
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Кривая да нелёгкая
1753075679
Семака нужно было выгонять полтора года назад! С этим тренером ничего не светит нам
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fakeid
1753077010
да ктож его уволит после 6 чемпионств. да и в последний чтобы 66 очков вдруг не хватило для чемпионства - такое было только 1 раз, да и то лет 20 назад. это надо жёстко оспартачиться, чтобы произошла смена тренера сейчас. занять какое-нибудь 6-7 место, а этого не случится.
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Mirak92
1753079949
Петька так говорит, как будто что то брал с Зенитом.
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Plyash
1753081561
Кто же его уволит , он же один из "памятников" в составе Мемориала Миллер-Медведев. Только вместе... Потерпи , славный город Питер.
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Taps
1753082191
Золотые слова. Теперь ждём постоянное падение Зенита.
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FFR
1753082729
Если и в этом сезоне Зенит не станет чемпионом, то Семака уволят по любому.
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