Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ростовом»: «Жерсон – доктор футбольных наук»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (2:1).

Петербуржцы уступали по ходу встречи.

Для «Зенита» это 100-й сезон.

Он продлится до 17 мая.

«Очень сложно складывался матч. «Зенит» должен понимать, что на средних скоростях никого не обыгрываешь. Сработало что? Все замены. Особенно Жерсон.

Жерсон – это как доктор футбольных наук. Пара аспирантов еще была на поле, а все остальные – студенты. «Зенит» угадал на 100%. С таким запасом человек выглядел на поле большим.

«Зенит», честно, напомнил прошлый сезон. Команде нужно меняться», – сказал Аршавин.