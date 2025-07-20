Генич объяснил, почему не считает провальным судейство Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Комментатор Константин Генич высказался о работе арбитров в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

– Спустя день после матча какое мнение сформировалось о судействе Казарцева и его видеопомощников?

– Хочется посочувствовать Василию Анатольевичу. Видимо, судьбой предначертано попадать на спартаковском стадионе в какие‑то щекотливые ситуации. Очень непростой матч с точки зрения принятия решений не только для главного судьи, но и для ВАР‑бригады.

Перечитал все специализированные телеграм‑каналы, посвященные судейству, и окончательно на 100% никто из них по всем решениям не сходится. Где‑то есть мнения 50 на 50, как в эпизоде с Мангашем и неназначением пенальти, практически все сошлись в правильности не назначать пенальти за наступ Аззи на ногу Умярову.

Как выяснилось, есть трактовка для судей: смотреть, кто первый играет в мяч акцентированно, то есть Аззи не было куда девать ногу. Главное, последовательность, чтобы дальше не было разных трактовок похожих моментов.

Если Казарцев в половинчатых ситуациях Мангаш – Аззи и Шумахов – Маркиньос не видит фол, тогда окей. По офсайдам нет смысла рассуждать, голы были отменены по делу. Отсутствие второй желтой карточки Аззи в первом тайме за фол на Барко – это упущение, зато в начале второго тайма игрок «Динамо» был удален за легковесный фол, где можно было ограничиться внушением.

В итоге получаем много спорных решений, по которым, как выясняется, судья принял верные решения при помощи ВАР. Принимаем и идем дальше, это только начало чемпионата.

Представляю, сколько подобных матчей будет впереди, хотя четыре отмененных гола и несколько эпизодов с пенальти бывает очень редко. Арбитры находятся под колоссальным давлением, они все читают, видят, некоторые отстраняются, и где‑то в голове у них есть чип, регулирующий их работу.

Так совпало, что Казарцев, «Лукойл Арена», «Спартак» и правые от центральной камеры ворота с кучей эпизодов за тайм. Изначально казалось, что ошибок Казарцев наделал массу, но по факту многие его решения будут поддержаны ЭСК РФС. За исключением с отсутствием второй желтой карточки Аззи ранее.

– Глобально: бригада Казарцева не провалила матч?

– Если верить профессиональным арбитрам, Сергею Лапочкину, который оперативно включается в эфире и дает разбор, телеграм‑каналам, которые смотрят повторы и оценивают трезво, без эмоций, то работу Казарцева и его помощников провальной не назовешь.

Но мало кто вспомнит про игровые действия, разве что Маркиньос, забивший первый гол в РПЛ. Основная часть болельщиков и нейтральных зрителей в первую очередь скажет про работу Казарцева, слишком много эпизодов в моменте было связано со спорными решениями.