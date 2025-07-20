Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о домашней победе красно-белых над «Динамо Мх» (1:0) в 1-м туре РПЛ, а также оценил работу судейской бригады.
«Ещe до матча говорил, что Махачкала – это не тот соперник, на котором «Спартак» может понять свою истинную силу. Опять мы увидели шоу на бровке. Интересно, что будет дальше, если уже в 1-м туре главный тренер команды становится главным лицедеем всего чемпионата.
Что касается судейства, были моменты, которые должны рассматривать профессионалы.
Но раз пять повторили наступ на ногу Умярова. Не знаю, сознательно или нет, но эпизод начинали сразу с момента наступа, хотя защитник пытался выбить мяч. Он же должен потом куда-то поставить эту ногу, поэтому и произошeл наступ. Давайте теперь каждый футболист в штрафной будет подставляться под ногу защитника и потом требовать пенальти.
Также очень сомнительная вторая жeлтая карточка Аззи. Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством. Поэтому чего «Спартаку» жаловаться? Самое главное – выиграли», – сказал Червиченко.
- По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
- Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.