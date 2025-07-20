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  • Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»

Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»

Сегодня, 17:15
8

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о домашней победе красно-белых над «Динамо Мх» (1:0) в 1-м туре РПЛ, а также оценил работу судейской бригады.

«Ещe до матча говорил, что Махачкала – это не тот соперник, на котором «Спартак» может понять свою истинную силу. Опять мы увидели шоу на бровке. Интересно, что будет дальше, если уже в 1-м туре главный тренер команды становится главным лицедеем всего чемпионата.

Что касается судейства, были моменты, которые должны рассматривать профессионалы.

Но раз пять повторили наступ на ногу Умярова. Не знаю, сознательно или нет, но эпизод начинали сразу с момента наступа, хотя защитник пытался выбить мяч. Он же должен потом куда-то поставить эту ногу, поэтому и произошeл наступ. Давайте теперь каждый футболист в штрафной будет подставляться под ногу защитника и потом требовать пенальти.

Также очень сомнительная вторая жeлтая карточка Аззи. Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством. Поэтому чего «Спартаку» жаловаться? Самое главное – выиграли», – сказал Червиченко.

  • По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
  • На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
  • Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
  • Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Червиченко Андрей Казарцев Василий
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Комментарии (8)
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R_a_i_n
1753021167
Что ещё от червя ждать можно было.
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Ilichkadr70
1753021294
Дебиловатый червь дебиловато дал оценку дебиловатому судейству. Ничего не попишешь, два сапога пара...
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JTherry
1753021987
что можно ожидать от дебильного червя, который в футболе не разбирается, кроме дебиловатого "анализа" судейства Казарцева...) не удивляет только, что интервью он давал ангажированному "Чемпионату"...
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Номэд
1753022470
Что я и писал часом ранее. Мнение червя - махачкалу засудили. Дебил он и есть дебил.
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subbotaspartak
1753022988
«Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»... этим среди них выделиться нельзя.
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fakeid
1753024765
фсястрана видела отскок хряков при помощи судьи! позор!
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sochi-2013
1753027788
Казарцев, статья 5.61 КоАП РФ. Не воспользуешься, точно им будешь!
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нейтральныйкакникто
1753028331
Нормально отсудил , Казарцев !!!!
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