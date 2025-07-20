Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о домашней победе красно-белых над «Динамо Мх» (1:0) в 1-м туре РПЛ, а также оценил работу судейской бригады.

«Ещe до матча говорил, что Махачкала – это не тот соперник, на котором «Спартак» может понять свою истинную силу. Опять мы увидели шоу на бровке. Интересно, что будет дальше, если уже в 1-м туре главный тренер команды становится главным лицедеем всего чемпионата.

Что касается судейства, были моменты, которые должны рассматривать профессионалы.

Но раз пять повторили наступ на ногу Умярова. Не знаю, сознательно или нет, но эпизод начинали сразу с момента наступа, хотя защитник пытался выбить мяч. Он же должен потом куда-то поставить эту ногу, поэтому и произошeл наступ. Давайте теперь каждый футболист в штрафной будет подставляться под ногу защитника и потом требовать пенальти.

Также очень сомнительная вторая жeлтая карточка Аззи. Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством. Поэтому чего «Спартаку» жаловаться? Самое главное – выиграли», – сказал Червиченко.