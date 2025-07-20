Гендиректор махачкалинского «Динамо» оценил спорные моменты матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о судейских решения в гостевом матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
– По моменту на 7-й минуте у меня однозначное мнение – это не пенальти, потому что сначала защитник попадает в мяч, а потом – наступ. По трактовкам, которые сейчас есть, это не пенальти. Потом эта линия. Ну это не пенальти, здесь все правильно. Потом голы из «вне игры» с таким запасом – по 2 метра.
– Что насчет эпизода с игрой рукой?
– Спорный момент. Судья посчитал, что игрока подтолкнули. Толчок был, да. Можно было трактовать в другую сторону? Тоже да. Казарцев выбрал нашу сторону. Но я бы не сказал, что это стопроцентно.
- По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
- Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.
Источник: «РБ Спорт»