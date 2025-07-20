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  • Гендиректор махачкалинского «Динамо» оценил спорные моменты матча со «Спартаком»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» оценил спорные моменты матча со «Спартаком»

Сегодня, 16:58
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Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о судейских решения в гостевом матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

– По моменту на 7-й минуте у меня однозначное мнение – это не пенальти, потому что сначала защитник попадает в мяч, а потом – наступ. По трактовкам, которые сейчас есть, это не пенальти. Потом эта линия. Ну это не пенальти, здесь все правильно. Потом голы из «вне игры» с таким запасом – по 2 метра.

– Что насчет эпизода с игрой рукой?

– Спорный момент. Судья посчитал, что игрока подтолкнули. Толчок был, да. Можно было трактовать в другую сторону? Тоже да. Казарцев выбрал нашу сторону. Но я бы не сказал, что это стопроцентно.

  • По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
  • На 7-й минуте Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
  • Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке.
  • Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Первое предупреждение Аззи получил на 21-й минуте – тоже за фол против Мангаша.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Газизов Шамиль
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Комментарии (1)
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1753020584
Вот чем комментарий махачкалинцев и отличается от спартаковских.Проигравшие достаточно объективны, проигравшие страшно обижены отмене голов, забитых с нарушениями.
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