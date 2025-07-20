Гендиректор махачкалинского «Динамо» оценил спорные моменты матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о судейских решения в гостевом матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

– По моменту на 7-й минуте у меня однозначное мнение – это не пенальти, потому что сначала защитник попадает в мяч, а потом – наступ. По трактовкам, которые сейчас есть, это не пенальти. Потом эта линия. Ну это не пенальти, здесь все правильно. Потом голы из «вне игры» с таким запасом – по 2 метра.

– Что насчет эпизода с игрой рукой?

– Спорный момент. Судья посчитал, что игрока подтолкнули. Толчок был, да. Можно было трактовать в другую сторону? Тоже да. Казарцев выбрал нашу сторону. Но я бы не сказал, что это стопроцентно.