Лапочкин прокомментировал работу Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о работе главного судьи матча 1-го тура «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0) Василия Казарцева.
«Тяжелейший матч. Ключевых моментов кому-то хватит на сезон, а не на одну игру. Некоторые из них не самые простые и дискуссионные. Но по моментам с отмененными голами и в штрафной площади, мне кажется, Василий имел все основания принять те решения, которые он принял. Архисложная игра. Тем более, зная историю Василия со «Спартаком», – сказал Лапочкин.
- По ходу матча Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке. Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.
Источник: «Спорт-Экспресс»