Лапочкин прокомментировал работу Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о работе главного судьи матча 1-го тура «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0) Василия Казарцева.

«Тяжелейший матч. Ключевых моментов кому-то хватит на сезон, а не на одну игру. Некоторые из них не самые простые и дискуссионные. Но по моментам с отмененными голами и в штрафной площади, мне кажется, Василий имел все основания принять те решения, которые он принял. Архисложная игра. Тем более, зная историю Василия со «Спартаком», – сказал Лапочкин.