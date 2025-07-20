Защитник «Спартака» отказался критиковать судей после матча с махачкалинским «Динамо»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о домашнем матче 1-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0).

– Первые игры всегда такие. Пока входим в ритм только. Многое не получалось, но, думаю, футбол в дальнейшем будем показывать лучше.

– Счет по игре?

– Достаточно много атаковали, много отмененных голов. Моментов было достаточно. Не нам критиковать судей.