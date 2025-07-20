Защитник «Спартака» отказался критиковать судей после матча с махачкалинским «Динамо»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о домашнем матче 1-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0).
– Первые игры всегда такие. Пока входим в ритм только. Многое не получалось, но, думаю, футбол в дальнейшем будем показывать лучше.
– Счет по игре?
– Достаточно много атаковали, много отмененных голов. Моментов было достаточно. Не нам критиковать судей.
- По ходу матча Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке. Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.
Источник: «Матч ТВ»