Защитник «Динамо Мх» оценил решения Казарцева по отмене голов «Спартака»

Защитник «Динамо Мх» алентин Пальцев высказался о работе бригады судей во главе с Василием Казарцевым в гостевом матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
– Что скажете по матчу? Заслуженное ли поражение?
– Да.
– Бурно обсуждают судейство. Ваше оценка работы арбитров.
– Не буду говорить. Посудил – посудил, удалил – удалил. Их РФС и КДК рассудит.
– После удаления Аззи вы общались с судьей. О чем?
– Он стоял, как терминатор, вкопанная статуя. Решил не продолжать со мной диалог.
– Вы не согласны с удалением?
– Не видел момент, не могу говорить.
– А что вы говорили судье?
– Спросил: «Зачем ты всю игру ловишь его после первой желтой?» Он ничего не сказал.
– Но при этом он отменил четыре забитых мяча в ваши ворота.
– Он их отменил чисто.
– Не все согласны.
– Хорошо. ВАР на игре был?
– Был.
– Получается, чисто все, по делу отменил.
- По ходу матча Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
- На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
- Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке. Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.