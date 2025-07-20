Защитник «Динамо Мх» оценил решения Казарцева по отмене голов «Спартака»

Защитник «Динамо Мх» алентин Пальцев высказался о работе бригады судей во главе с Василием Казарцевым в гостевом матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

– Что скажете по матчу? Заслуженное ли поражение?

– Да.

– Бурно обсуждают судейство. Ваше оценка работы арбитров.

– Не буду говорить. Посудил – посудил, удалил – удалил. Их РФС и КДК рассудит.

– После удаления Аззи вы общались с судьей. О чем?

– Он стоял, как терминатор, вкопанная статуя. Решил не продолжать со мной диалог.

– Вы не согласны с удалением?

– Не видел момент, не могу говорить.

– А что вы говорили судье?

– Спросил: «Зачем ты всю игру ловишь его после первой желтой?» Он ничего не сказал.

– Но при этом он отменил четыре забитых мяча в ваши ворота.

– Он их отменил чисто.

– Не все согласны.

– Хорошо. ВАР на игре был?

– Был.

– Получается, чисто все, по делу отменил.