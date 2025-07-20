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  • Защитник «Динамо Мх» оценил решения Казарцева по отмене голов «Спартака»

Защитник «Динамо Мх» оценил решения Казарцева по отмене голов «Спартака»

Сегодня, 14:03
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Защитник «Динамо Мх» алентин Пальцев высказался о работе бригады судей во главе с Василием Казарцевым в гостевом матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

– Что скажете по матчу? Заслуженное ли поражение?

– Да.

– Бурно обсуждают судейство. Ваше оценка работы арбитров.

– Не буду говорить. Посудил – посудил, удалил – удалил. Их РФС и КДК рассудит.

– После удаления Аззи вы общались с судьей. О чем?

– Он стоял, как терминатор, вкопанная статуя. Решил не продолжать со мной диалог.

– Вы не согласны с удалением?

– Не видел момент, не могу говорить.

– А что вы говорили судье?

– Спросил: «Зачем ты всю игру ловишь его после первой желтой?» Он ничего не сказал.

– Но при этом он отменил четыре забитых мяча в ваши ворота.

Он их отменил чисто.

– Не все согласны.

– Хорошо. ВАР на игре был?

– Был.

– Получается, чисто все, по делу отменил.

  • По ходу матча Казарцев отменил четыре гола «Спартака»: Кристофера Мартинса (офсайд), Маркиньоса (офсайд), Руслана Литвинова (фол в нападении) и Антона Заболотного (офсайд).
  • На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, футболист красно-белых упал на газон. Главный судья нарушения правил в данном эпизоде не зафиксировал, видеоассистент вмешиваться не стал.
  • Также на 25‑й минуте Аззи сыграл рукой после толчка в спину Рикарду Мангаша. Казарцев после просмотра VAR не назначил пенальти, зафиксировав фол в атаке. Аззи был удален с поля за вторую желтую карточку на 53‑й минуте. В этом эпизоде у игрока был контакт с ногой защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин Казарцев Василий
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Комментарии (4)
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NewLife
1753009642
Либретто, написанное Налапучкиным для помойного РБ Спорта и переданное дебилу для произнесения)))
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ScarlettOgusania
1753010202
чушпан для махача - "алентин Пальцев" (см. пост)-*уяльцев...)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753010808
Вы не согласны с удалением:не видел не могу говорить. Но при этом судья отменил 4 гола в ваши ворота:там все чисто))) Он не зря пришел в этот клуб)))
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FCSpartakM
1753012515
«Зачем ты всю игру ловишь его после первой желтой?» -хххаха Чувак еще к середине первого тайма должен был где-то в районе 4 ЖК получить. Самое смешное , что вторая ЖК реально могла и не быть, там фол мелкий, но Казарцев на столько додик, что сам себя подставляет. Покажи раньше ЖК и вопросов ноль.
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