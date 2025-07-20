Заболотный прокомментировал 4 отмененных гола «Спартака» в матче с «Динамо Мх»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный дал комментарий после матча 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

– Первая игра она всегда волнительная. Она требует больше внимания и подготовки. Неважно, сколько мы забили и сколько нам не засчитали. Главное победа и игра на ноль.

– У тебя впервые такое, что в матче не засчитали 4 гола?

– Все бывает впервые.