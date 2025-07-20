«Урал» не может вылететь из Ярославля

У «Урала» возникли сложности с дорогой с матча 1-го тура Первой лиги против «Шинника» (1:0).
«Улететь из Ярославля не получилось…
Команда ожидает вылета уже более 4,5 часов. Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полeту. Более часа все сидели в самолeте, а затем вернулись в здание аэропорта.
Точное время вылета не известно. По информации экипажа ожидание может продлиться ещe до четырех часов», – написали екатеринбуржцы.
- Аэропорт Ярославля Туношна закрыт на вылет и прием из-за угрозы БПЛА.
- Аэровокзал регулярно закрывается по этой причине.
- «Урал» проводит в Первой лиге 2-й сезон подряд.
Источник: «Бомбардир»