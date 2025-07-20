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«Урал» не может вылететь из Ярославля

Сегодня, 00:09

У «Урала» возникли сложности с дорогой с матча 1-го тура Первой лиги против «Шинника» (1:0).

«Улететь из Ярославля не получилось…

Команда ожидает вылета уже более 4,5 часов. Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полeту. Более часа все сидели в самолeте, а затем вернулись в здание аэропорта.

Точное время вылета не известно. По информации экипажа ожидание может продлиться ещe до четырех часов», – написали екатеринбуржцы.

  • Аэропорт Ярославля Туношна закрыт на вылет и прием из-за угрозы БПЛА.
  • Аэровокзал регулярно закрывается по этой причине.
  • «Урал» проводит в Первой лиге 2-й сезон подряд.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал
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