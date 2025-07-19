Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Динамо Мх»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал исход матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

«Три очечка в копилочку. Да, нельзя сказать, что «Спартак» хорошо сыграл. Но лучше сыграть так и везти три очка, чем сыграть здорово и не увезти ничего.

Не припомню, были ли моменты у Махачкалы. Спасибо защитнику Мохамеду Аззи. Напаниковал до такой степени, что его в итоге удалили. Удалил судья, который прилично наошибался. У него сам вид был испуганный уже в начале.

Теперь судьи всегда будут испуганные работать, потому что их поймали», – сказал Мостовой.