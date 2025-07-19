Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Сочи». Игра состоится 19 июля, начало встречи запланировано на 15:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Салтыков, Комличенко.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Сочи»: Дегтев, Заика, Литвинов, Макарчук, Алвес, Сааведра, Васильев, Зиньковский, Барт, Крамарич, Гуарирапа.
Главный тренер: Роберт Морено
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Источник: «Бомбардир»