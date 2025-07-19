Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Сочи». Игра состоится 19 июля, начало встречи запланировано на 15:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Салтыков, Комличенко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Сочи»: Дегтев, Заика, Литвинов, Макарчук, Алвес, Сааведра, Васильев, Зиньковский, Барт, Крамарич, Гуарирапа.

Главный тренер: Роберт Морено

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