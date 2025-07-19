Известна причина, по которой Хабиб не сможет посетить матч махачкалинского «Динамо» со «Спартаком»

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев не смогут присутствовать на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщил менеджер бывших чемпионов UFC Ризван Магомедов.

«У Хабиба и Ислама не получится посетить матч махачкалинского «Динамо» со «Спартаком». Хабиб с одноклубниками находится в Южной Африке на турнире PFL. Он секундирует ребят. Ислам здесь, но вряд ли получится приехать на футбол. Поэтому будем болеть по телевизору. Но конечно, на какие‑то матчи махачкалинского «Динамо» удастся прийти Хабибу и Исламу. Когда бывает возможность, все ребята поддерживают команду», – сказал Магомедов.