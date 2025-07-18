Бубнов сказал, кто станет чемпионом России в новом сезоне

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Краснодар» сможет вновь выиграть звание чемпиона России.
– Кто станет чемпионом?
– «Краснодар». Они усилились прилично.
Я удивился – здесь написали, что «Краснодар» ослаб, потому что много человек ушло. Но я посмотрел – это балласт, они его выбросили, чтобы облегчить платежную ведомость.
А усиление очень сильное, команда стабильная. Больше того, не забывайте, что вот сейчас все говорят, что «Спартак» – плохая трансферная политика, но ещe до 11 сентября открыто трансферное окно. А что, для «Краснодара» оно закрыто, что ли?
Сейчас посмотрят, если всe нормально пойдeт, то не будут дeргаться. Если какие-то проблемы будут по тем или иным позициям, не дай бог травмам, – они усилятся. Наверняка там у них список уже есть, всe готово, есть деньги, тоже там проблем нет. Поэтому исходя из этого.
И самое главное, как бы там «Зенит» ни усиливался, но всe равно у них, с учeтом того, что были проблемы, они новых игроков покупают, тем более в центр поля, всe равно надо сыгрываться, какие бы они классные ни были. А «Краснодару» не надо сыгрываться, поэтому у них всe в порядке.
- «Краснодар» в сезоне-2024/25 впервые в своей истории выиграл золотые медали.
- «Быки» летом приобрели полузащитника Дугласа Аугусто из «Нанта» за 6,5 миллиона евро, вингера Густаво Фуртадо из «ПАС Ламия» за 500 тысяч евро, вратаря Александра Корякина из «Родины» за 500 тысяч евро, защитника Виталия Стежко из «Черноморца» за 450 тысяч евро, защитника Жубала из «Осера» на правах свободного агента.
- «Краснодар» продал защитника Кайо в «Ботафого» за 2 миллиона евро, полузащитника Михайло Баньяца в «Крылья Советов» за 1 миллион евро, защитника Александр Эктова в «Пари НН» за 400 тысяч евро, а также трех игроков в «Черноморец» за 15 тысяч евро каждого: вратаря Михаила Штепу, защитников Григория Жилкина и Станислава Пузанова.
- На правах свободных агентов «быков» покинули вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Юрий Газинский, нападающий Федор Смолов, защитник Данила Гайворонский («Кубань»), полузащитник Никита Плотников («Ротор»), защитник Михаил Сухорученко («Амкар»).