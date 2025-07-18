Бубнов сказал, кто станет чемпионом России в новом сезоне

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Краснодар» сможет вновь выиграть звание чемпиона России.

– Кто станет чемпионом?

– «Краснодар». Они усилились прилично.

Я удивился – здесь написали, что «Краснодар» ослаб, потому что много человек ушло. Но я посмотрел – это балласт, они его выбросили, чтобы облегчить платежную ведомость.

А усиление очень сильное, команда стабильная. Больше того, не забывайте, что вот сейчас все говорят, что «Спартак» – плохая трансферная политика, но ещe до 11 сентября открыто трансферное окно. А что, для «Краснодара» оно закрыто, что ли?

Сейчас посмотрят, если всe нормально пойдeт, то не будут дeргаться. Если какие-то проблемы будут по тем или иным позициям, не дай бог травмам, – они усилятся. Наверняка там у них список уже есть, всe готово, есть деньги, тоже там проблем нет. Поэтому исходя из этого.

И самое главное, как бы там «Зенит» ни усиливался, но всe равно у них, с учeтом того, что были проблемы, они новых игроков покупают, тем более в центр поля, всe равно надо сыгрываться, какие бы они классные ни были. А «Краснодару» не надо сыгрываться, поэтому у них всe в порядке.