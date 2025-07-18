Семак: «Вендел будет наказан»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что полузащитник Вендел будет наказан за прогул сборов.

Футболист не принимал участия в сборах «Зенита», которые начались 18 июня.

27-летний Вендел в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.

Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.

«Ребята и тренерский штаб воспринимают его как Вендела.

Он прекрасный, очень талантливый игрок, но есть минусы. Например, его отсутствие. Он будет наказан. Думаю, меру наказания объявит руководство. Мы отталкиваемся от игровой модели и его желания.

На сегодняшний день он игрок команды. Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то, естественно, останется игроком «Зенита», – сказал Семак.