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Семак: «Вендел будет наказан»

Сегодня, 12:54
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что полузащитник Вендел будет наказан за прогул сборов.

  • Футболист не принимал участия в сборах «Зенита», которые начались 18 июня.
  • 27-летний Вендел в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
  • Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.

«Ребята и тренерский штаб воспринимают его как Вендела.

Он прекрасный, очень талантливый игрок, но есть минусы. Например, его отсутствие. Он будет наказан. Думаю, меру наказания объявит руководство. Мы отталкиваемся от игровой модели и его желания.

На сегодняшний день он игрок команды. Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то, естественно, останется игроком «Зенита», – сказал Семак.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Семак Сергей
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Комментарии (9)
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neim
1752832915
Отрезанный ломоть. Насильно мил не будешь.
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Taps
1752833105
Семак и Вендел, давай, до свидания ...
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acor94
1752833471
Как ванлала ты хотел сказать? Я не понимаю первую фразу.
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subbotaspartak
1752834005
но есть минусы. Например, его отсутствие....
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R_a_i_n
1752835643
Вендел: «Семак будет наказан(послан)»
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saf05
1752836209
Будет депортирован на родину
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СильныйМозг
1752836397
Доприкалывался, теперь Жерсон и Вендел, будут играть вместе. Сколько же сектантов на этой ветке, бромонтаном, в жару, дознулись.
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