Станкович ответил, на что он готов пойти в случае чемпионства «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отправит игроков в отпуск, если случится досрочное чемпионство.

– Моуринью отпускал вас в отгул в 2009 году в Дубай за несколько туров до конца чемпионата. Когда «Интер» выиграл скудетто, вы пораньше уехали. Вы могли бы отпустить условно Романа Зобнина в Дубай, если бы «Спартак» стал чемпионом за несколько туров до конца чемпионата?

– Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат. Это как было у Моуринью. Он сказал: «Ты так много для меня сделал. Я знаю, ты обещал семье отдохнуть в Дубае. Выбирай неделю, когда хочешь их отвезти. Хочешь сыграть в последнем матче, когда будет награждение, или в предпоследнем?». Я сказал, что сыграю в последнем. «Окей, на следующей неделе лети в Дубай, неделю тренируйся там – и сыграешь в последнем матче с «Эмполи», где будет награждение». Я уехал на семь дней, но выложился на полную.

И в таких вещах он был непобедим. Он брал с тебя всe, но и давал многое. Я стараюсь придерживаться этого, насколько возможно сейчас. Потому что футбол изменился. Играют гораздо больше. Если мы выиграем скудетто, я отправлю всю команду в Дубай. Вся команда не будет тренироваться целую неделю. Вернeмся, чтобы сыграть матч.