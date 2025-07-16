Быстров прокомментировал потенциальный уход Барко из «Спартака»

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о возможном уходе из команды Эсекьеля Барко.
«Непонятно, «Спартак» начнeт сезон с Барко или без Барко. Это две большие разницы. При Барко раскрылись совершенно другие игроки. Он мяч и тащит, и отдаeт, и развивает атаки. Умяров хорошо сзади всe подчищает, страхует, отдал Барко – тот придумывает.
Если в «Спартаке» сами говорят – мы не понимаем, какая у него семейная обстановка, жена хочет, чтобы он с ней уехал или развод, и если это всe просачивается в прессу, это же не просто так», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».
- 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Сообщалось, что первое предложение «Фламенго» не превышало 10 миллионов евро, а второе составляло 14 миллионов евро. По данным O Dia, Барко хотел бы вернуться в Южную Америку.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»