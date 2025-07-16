Быстров прокомментировал потенциальный уход Барко из «Спартака»

Бывший спартаковец Владимир Быстров высказался о возможном уходе из команды Эсекьеля Барко.

«Непонятно, «Спартак» начнeт сезон с Барко или без Барко. Это две большие разницы. При Барко раскрылись совершенно другие игроки. Он мяч и тащит, и отдаeт, и развивает атаки. Умяров хорошо сзади всe подчищает, страхует, отдал Барко – тот придумывает.

Если в «Спартаке» сами говорят – мы не понимаем, какая у него семейная обстановка, жена хочет, чтобы он с ней уехал или развод, и если это всe просачивается в прессу, это же не просто так», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».