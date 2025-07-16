Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шумахов из «Динамо Мх» определил главного нападающего в российском футболе

Шумахов из «Динамо Мх» определил главного нападающего в российском футболе

Сегодня, 18:09
1

Защитник «Динамо Мх» Идар Шумахов поделился впечатлением от игры нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

– Как тебе игра Дзюбы в целом?

– Это вообще нападающий номер один для российского футбола. Можно выдать хороший сезон, два‑три, но ему уже 36 лет. И он так умело меняет свою игру! До сих пор выглядит хорошо. Это заслуживает уважения.

Он раньше чуть иначе действовал: мог обыграть и за спину открыться. Сейчас Дзюба вроде ничего не делает, но все равно забивает голы. Вот это достойно уважения. Против него и сейчас тяжело обороняться, потому что вся игра «Акрона» строится на нем. Идет длинная передача на Дзюбу, а он там скинет, зацепится, что‑нибудь сделает… С ним в верховой борьбе очень тяжело. Это то, что он умеет. Как говорится, не делай тысячу приемов по одному разу, а делай один тысячу раз. Дзюба как раз свой один прием знает, делает его очень хорошо и за счет этого забивает и отдает. В штрафной он вообще киллер.

Еще по теме:
Генич дал прогноз, когда Дзюба закончит профессиональную карьеру
В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Дзюбы 5
Александр Тихонов назвал Дзюбу позором для России 23
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Мх Дзюба Артем Шумахов Идар
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1752680126
Ты уже определись Тюкавин или Дзюба ?
Ответить
Главные новости
СпецпроектВспомните команды РПЛ по расстановке!
3
ФотоСафонов выложил первое фото из отпуска в России
19:58
Ямаль продлил контракт с «Барселоной»
19:52
«Барселона» презентовала новую «десятку»
19:48
Стало известно, кто порекомендовал «Истанбулу» купить у ЦСКА Файзуллаева
19:09
1
Круговой прокомментировал внезапный уход Николича из ЦСКА
18:45
1
Быстров заявил, что Станкович «поплыл»
18:22
9
Генич дал прогноз, когда Дзюба закончит профессиональную карьеру
17:56
Агент Гайча объяснил, почему Адольфо не может раскрыться в ЦСКА
17:40
2
Гришин раскрыл предназначение Заболотного в «Спартаке»
17:26
2
Все новости
Все новости
Быстров прокомментировал потенциальный уход Барко из «Спартака»
20:07
«Локомотив» установил ценник на Баринова для зарубежных клубов
19:39
Шпилевский – перед началом работы в «Пари НН»: «Я не Гарри Поттер»
19:25
Круговой прокомментировал внезапный уход Николича из ЦСКА
18:45
1
«Крылья Советов» расторгли контракт с замешанным в ставках Писарским, игрок не согласен
18:36
1
ФотоАктер Петров поучаствовал в презентации формы «Спартака»
18:28
2
Быстров заявил, что Станкович «поплыл»
18:22
9
Шумахов из «Динамо Мх» определил главного нападающего в российском футболе
18:09
1
Генич дал прогноз, когда Дзюба закончит профессиональную карьеру
17:56
Агент Гайча объяснил, почему Адольфо не может раскрыться в ЦСКА
17:40
2
Гришин раскрыл предназначение Заболотного в «Спартаке»
17:26
2
Круговой рассказал об изменениях в ЦСКА при Челестини
17:06
4
ФотоВ честь «Рубина» назвали станцию метро
16:35
Ахметов близок к уходу из «Зенита» в другой клуб РПЛ
16:14
8
Быстров дал неутешительный прогноз на будущее Заболотного в «Спартаке»
16:06
6
Нагучев предрек «Спартаку» место вне топ-5 по итогам сезона
15:39
5
Раскрыты планы форварда ЦСКА Гайча
15:18
1
Канчельскис ответил, кто выиграет сезон РПЛ: «Никому не даст шансов»
15:08
1
Товарищеский матч «Локомотив» – «Динамо» (1:5) шокировал европейцев
14:57
2
Губерниев назвал главного фаворита нового сезона РПЛ
14:45
1
ФотоФорма «Спартака» на сезон: «Это классика!»
14:36
22
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в «Крылья Советов»
14:33
«Динамо» заинтересовано в вингере из чемпионата Израиля
14:30
1
Пономарев – об игроке ЦСКА: «Его можно назвать дешeвым повидлом, но шустрый веник лучше подходит»
14:21
«Спартак» отказался от последнего предложения «Фламенго» по Барко
14:17
15
Ловчев двумя словами оценил переход Заболотного в «Спартак»
14:03
14
ФотоИгроки «Спартака» и ЦСКА перешли в клуб Второй лиги
13:30
1
«Фенербахче» готовится к новому раунду переговоров по Венделу
13:19
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 