Шумахов из «Динамо Мх» определил главного нападающего в российском футболе

Защитник «Динамо Мх» Идар Шумахов поделился впечатлением от игры нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

– Как тебе игра Дзюбы в целом?

– Это вообще нападающий номер один для российского футбола. Можно выдать хороший сезон, два‑три, но ему уже 36 лет. И он так умело меняет свою игру! До сих пор выглядит хорошо. Это заслуживает уважения.

Он раньше чуть иначе действовал: мог обыграть и за спину открыться. Сейчас Дзюба вроде ничего не делает, но все равно забивает голы. Вот это достойно уважения. Против него и сейчас тяжело обороняться, потому что вся игра «Акрона» строится на нем. Идет длинная передача на Дзюбу, а он там скинет, зацепится, что‑нибудь сделает… С ним в верховой борьбе очень тяжело. Это то, что он умеет. Как говорится, не делай тысячу приемов по одному разу, а делай один тысячу раз. Дзюба как раз свой один прием знает, делает его очень хорошо и за счет этого забивает и отдает. В штрафной он вообще киллер.