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Сычев назвал сильнейшую атакующую связку РПЛ

Сегодня, 19:39
3

Бывший спартаковец Дмитрий Сычев призвал клуб сохранить пару Манфред УгальдеЭсекьель Барко.

«Конечно, если их уход станет фактом, и их не будет в «Спартаке», то это, безусловно, будет огромной потерей для команды. Потому что эта связка, мне кажется, лучшая атакующая в чемпионате. По моему мнению, как бывшего нападающего, это настоящие бомбардиры, они создавали моменты друг для друга. Для команды это будет большая потеря.

И кем заменят – это тоже большой вопрос. Будет вопрос качества, вопрос адаптации к требованиям Станковича. Я думаю, Станкович и руководство «Спартака» не будут корректировать задачи и будут нацеливаться только на чемпионство. Вряд ли Станковича могли бы оставить под другую задачу. Все, кто болеет за «Спартак», наверняка хотят только первого места. Посмотрим», – сказал Сычев.

  • На Угальде претендует «Фейеноорд».
  • Барко думает над возвращением в Южную Америку.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Сычев Дмитрий Барко Эсекьель Угальде Манфред
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Комментарии (3)
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Цугундeр
1752598155
Бывший спартаковец(18 матчей+ 4-х месячная дисква, расторжение контракта и отправка ОИР на больничную койку))) это уже клеймо.) А вот бывший железнодорожник (224) это уже интересней. Ещё бы написали "бывший игрок дуб.л.я Зенита.)) Бомба-фу!)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752600578
Угальде во втором круге вообще был незаметен.
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