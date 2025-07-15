Сычев назвал сильнейшую атакующую связку РПЛ

Бывший спартаковец Дмитрий Сычев призвал клуб сохранить пару Манфред Угальде – Эсекьель Барко.

«Конечно, если их уход станет фактом, и их не будет в «Спартаке», то это, безусловно, будет огромной потерей для команды. Потому что эта связка, мне кажется, лучшая атакующая в чемпионате. По моему мнению, как бывшего нападающего, это настоящие бомбардиры, они создавали моменты друг для друга. Для команды это будет большая потеря.

И кем заменят – это тоже большой вопрос. Будет вопрос качества, вопрос адаптации к требованиям Станковича. Я думаю, Станкович и руководство «Спартака» не будут корректировать задачи и будут нацеливаться только на чемпионство. Вряд ли Станковича могли бы оставить под другую задачу. Все, кто болеет за «Спартак», наверняка хотят только первого места. Посмотрим», – сказал Сычев.