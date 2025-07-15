Апшацев: «У Слуцкого было особое отношение к Хвиче»

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев вспомнил время пребывания в команде Хвичи Кварацхелии.

– Каким ты тогда увидел Кварацхелию?

– Хвича был в тот момент травмирован на сборах. Он подошел к последней контрольной игре с «Динамо». Вышел – гол плюс пас.

– Особое отношение Слуцкого к нему чувствовалось?

– Если честно, то немного было. Оберегал. Но это смотрелось абсолютно нормально. Тем более не мне об этом думать. Я был новичком – сколько дадут времени, столько и играл. Главное на максимуме.