Защитник «Динамо» Мх назвал «совершенного российского нападающего»

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов высоко оценил игру форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

– Ты говорил, что тебе тяжелее всего играть против Константина Тюкавина. Почему именно против него?

– Хотя у него сейчас и травма, я бы мог отметить его как самого совершенного российского нападающего, против которого играл. Очень многое умеет. Если условный Соболев обладает каким‑то одним или двумя хорошими качествами, то у Тюкавина их гораздо больше. И за спину бежит, и в недодачу открывается, и техникой обладает, и может в штрафной разобраться хорошо, и побороться может – крепкий нападающий. Он мне показался еще умным форвардом. Он не такой прямолинейный, как некоторые игроки. Может что‑то необычное придумать.