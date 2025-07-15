Реакция Роналду на нового тренера «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на назначение Жорже Жезуша главным тренером команды. «Аль-Наср» объявил о назначении Жезуша 14 июля. Контракт с португальским специалистом рассчитан на 1 сезон.
«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» – написал Криштиану Роналду в социальных сетях.
- 70-летний Жорже Жезуш за свою карьеру тренировал «Бенфику», «Фламенго», «Фенербахче» и ряд других команд.
- Он уже работал в Саудовской Аравии, возглавляя «Аль-Хиляль» с 2018 по 2019 год, а также с 2023 по 2025 год.
- С этой командой он выиграл чемпионат, Кубок и 3 раза Суперкубок страны.
Источник: «Бомбардир»