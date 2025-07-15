Реакция Роналду на нового тренера «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на назначение Жорже Жезуша главным тренером команды. «Аль-Наср» объявил о назначении Жезуша 14 июля. Контракт с португальским специалистом рассчитан на 1 сезон.

«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» – написал Криштиану Роналду в социальных сетях.