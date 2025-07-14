Семак поделился первыми впечатлениями о Жерсоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новобранце команды Жерсоне.
– Какие ваши первые впечатления о Жерсоне и когда в целом планируете подключать его к основе?
– Мы еще первые впечатления не успели получить, он не провел ни одной тренировки с командой. Сегодня у него было тестирование, завтра – индивидуальная работа и, получается, только послезавтра он начнет заниматься с командой. Посмотрим, насколько он готов, какую работу будет делать вместе с командой и дальше уже будем делать выводы.
В общих чертах, конечно, ждем, когда он наберет свою оптимальную форму. Игрок важный, игрок очень качественный, может закрыть не одну позицию. Надеемся на скорейшую адаптацию и на его помощь нашей команде.
- Жерсон подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2029/30.
- 28-летний бразилец в этом году провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Сумма его трансфера в «Зенит» составляет 25 миллионов евро.
- На счету игрока 14 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
Источник: официальный сайт «Зенита»