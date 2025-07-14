Семак поделился первыми впечатлениями о Жерсоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новобранце команды Жерсоне.

– Какие ваши первые впечатления о Жерсоне и когда в целом планируете подключать его к основе?

– Мы еще первые впечатления не успели получить, он не провел ни одной тренировки с командой. Сегодня у него было тестирование, завтра – индивидуальная работа и, получается, только послезавтра он начнет заниматься с командой. Посмотрим, насколько он готов, какую работу будет делать вместе с командой и дальше уже будем делать выводы.

В общих чертах, конечно, ждем, когда он наберет свою оптимальную форму. Игрок важный, игрок очень качественный, может закрыть не одну позицию. Надеемся на скорейшую адаптацию и на его помощь нашей команде.